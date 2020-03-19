Оператор Tele2 вышел в финал премии CX WORLD AWARDS

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Tele2 вышел в финал премии в области индустрии клиентского опыта CX WORLD AWARDS, об этом сообщили в пресс-службе оператора.

Команда Московского региона была отмечена в двух категориях – "Офлайн клиентский опыт" и "Команда взаимодействия с клиентами офлайн", в первой из них Tele2 вошла в шорт-лист.

В компании подчеркнули, что активно развивают онлайн-сервисы общения с клиентами, однако услуга голосовой консультации через call-центр по-прежнему востребована. Более 70 процентов абонентов тратят на ожидание ответа оператора менее 40 секунд.

Для клиентских сервисов в Tele2 активно применяют анализ больших данных. За счет этого оператор мобильной связи точно может предположить, что именно интересно клиенту. Такой подход позволяет предоставлять персонифицированные услуги.

"Компания Tele2 ворвалась в Москву в октябре 2015 года. Это был вызов телеком-рынку. За полгода до этого был сформирован департамент клиентского сервиса московского филиала, который сразу взялся за задачу стать лучшей сервисной компанией. Это является стратегической целью Tele2 и поддерживается каждым сотрудником", – подчеркнула директор по клиентскому сервису макрорегиона "Москва" Tele2 Ирина Буцких.

Премия CX WORLD AWARDS присуждается за достижения в области клиентского сервиса. Ежегодно на награду номинируют более 100 компаний и стартапов. На заключительном этапе попавшим в шорт-лист предстоит защитить эссе в прямом эфире в формате интернет-трансляции.

В конце декабря 2019 года Tele2 объявила о перезапуске услуги VoLTE в Москве. Данная технология позволяет осуществлять голосовые вызовы по сетям LTE. Это соединение более устойчивое, однако задействует интернет.

