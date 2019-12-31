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Технологии

11:10

Tele2 перезапускает VoLTE в Москве на широкой линейке устройств

технологии город

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Мобильный оператор Tele2 перезапустил для столичных абонентов услугу передачи голоса в сетях LTE. Эту технологию смогут оценить владельцы широкой линейки устройств, в том числе Samsung и Huawei.

Технология VoLTE позволяет передавать голосовые вызовы по сети LTE. Это гарантирует мгновенное соединение и высокое качество передачи речи, а также минимизирует риск обрыва. Техническое решение обеспечивает экономию ресурса аккумулятора и беспрерывное подключение к 4G.

Теперь технологию VoLTE в сети Tele2 в Московском регионе поддерживают смартфоны Samsung, Huawei, Honor, Vivo, Alcatel. Ранее она была доступна только для владельцев брендированных смартфонов Tele2 Midi LTE, Tele2 Maxi LTE и Tele2 Maxi Plus.

В Московском регионе Tele2 построила качественную сеть LTE с широким покрытием, что обеспечивает максимальную доступность услуги. По итогам третьего квартала текущего года число базовых станций LTE увеличилось в столичном регионе практически в два раза год к году.

В Москве оператор устанавливает около 350 базовых станций в неделю. Услуга VoLTE доступна на всех тарифных планах Tele2. Тарификация вызовов, совершенных в VoLTE, не отличается от обычных звонков на тарифах Tele2.

Ранее эксперты Tele2 проанализировали предпочтения жителей Москвы в выборе мобильных устройств. По итогам третьего квартала 2019 года самыми востребованными среди москвичей оказались смартфоны Samsung, на втором месте – смартфоны Apple.

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