"Тройной диджитал" – Москва запускает новый формат салонов сотовой связи

Столица выходит на новый формат цифровых салонов. Теперь, зайдя в центр оператора мобильной связи, вы сможете не только приобрести гаджет и внести абонентскую плату за услуги, но и самостоятельно получить товар, заказанный через интернет, зарядить свой смартфон и даже бесплатно выпить чашку кофе! Что еще скрывается за дверью современного цифрового мира – читайте в нашем материале.

Фото: предоставлено пресс-службой Теле2

Выпей кофе и подзарядись

Представьте, что вы идете по Тверской холодным мартовским днем, моросит мелкий дождь, зарядка на телефоне почти села, внутренний "энерджайзер" тоже. И вдруг вы видите красивую витрину с манящими словами: "Выпейте кофе и подзарядитесь"(именно такая висит на Тверской 25/9 в салоне Tele2). Возможно ли проигнорировать? Я не удержалась, зашла.

Довольно необычным было обнаружить в салоне сотовой связи мягкие пуфы и беспроводные зарядки для гаджетов. Уютно расположившись и поставив свой телефон на зарядку, я стала рассматривать сам салон. Оказывается, это совершенно новый формат в Москве, который не имеет аналогов на рынке операторской розницы. И коммуникация с посетителем здесь полностью опирается на digital-технологии.

Как это работает? Во-первых, консультант для работы использует планшет, с которым можно не только обслужить клиента в любой точке зала, но и принять оплату. Ура, больше не нужно стоять в очередях на кассу или грустно облокачиваться на стойку, пока консультант занят делом. Кстати, если покупателей все же довольно много, с помощью виртуальной витрины вы можете выполнить некоторые функции самостоятельно. Например, проверить зону покрытия сети оператора или оставить заявку на смену тарифа.

Фото: предоставлено пресс-службой Теле2

Во-вторых, здесь есть совершенно уникальная вещь – пункт выдачи интернет-заказов PickPoint. То есть, находясь прямо в салоне или лежа дома на диване, можно заказать товар в популярном интернет-магазине, а потом прийти и забрать его из специальной ячейки. Процедура довольно простая: вам на телефон приходит СМС с кодом, затем нужно ввести его на специальном дисплее, и вуаля – среди десятков ячеек открывается та, в которой лежит именно ваш товар.

Ну и в-третьих, конечно, бесплатный кофе! Кстати, тоже цифровой: клиенты могут через приложение оператора получить QR-код, отсканировать его на дисплее кофе-машины и наслаждаться горячим напитком в зоне "Бодрящий бонус".

Цифровизация на 100%

Отдельно хочется рассказать про витрины в салоне нового формата Tele2. Каждая из них представляет собой не просто выкладку товаров, а целый цифровой арт-объект и особенный способ коммуникации с клиентом. Если мы говорим о смартфонах, то на витрине все девайсы разделены по брендам, что позволяет сразу изучить всю линейку.

Особенно порадовал интерактивный экран, перед которым выложены самые популярные модели смартфонов, и если вы берете в руки один из них, на экране сразу появляются характеристики и настоящие отзывы людей в интернете с "Яндекс.Маркета". Поэтому, если вы не хотите полагаться на мнение одного консультанта, смело читайте отзывы реальных пользователей данной модели в Сети.

Фото: предоставлено пресс-службой Теле2

Помимо этого, в цифровом салоне такого формата можно не только ознакомиться с современными моделями смартфонов, но и самостоятельно протестировать его, а также дополнить наушниками, часами и другими гаджетами. В целом салон наталкивает на множество идей по "цифровизации" своей жизни. Тут тебе и девайсы для умного дома (управление освещением, отслеживание протечки воды, контроль температуры), и VR-очки, квадрокоптер, умная колонка, смарт-розетки и многое другое. Прямо на месте с помощью инсталляций и видеоконтента можно просмотреть варианты применения этих устройств.

Таким образом, digital-подход работает в трех плоскостях: сервис, ассортимент и коммуникация. В ближайшее время Tele2 планирует открыть от 50 до 70 подобных салонов по всей стране. Директор по продажам и развитию массового сегмента Игорь Майстренко отметил: "По итогам прошлого года потребление интернет-трафика на одного пользователя выросло почти в полтора раза – это говорит о том, что наша аудитория становится все более "цифровой". Руководители компании обещают, что востребован такой формат салонов будет не только у молодежи, которая активно пользуется современными гаджетами, но и у людей старшего возраста, ведь им необходимо общаться с детьми и внуками, в том числе и с помощью таких устройств".

А пока вы идете на Тверскую, чтобы окончательно оцифровать свою реальность, я уже отогрелась чашкой кофе, подзарядила свой телефон и пошла на другое мероприятие, о котором только что узнала через event-дисплей на стене салона оператора.