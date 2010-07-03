Названы самые популярные смартфоны в московской сети

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Эксперты Tele2 проанализировали предпочтения жителей Москвы в выборе мобильных устройств. По итогам третьего квартала 2019 года самыми востребованными среди москвичей оказались смартфоны Samsung, на втором месте – смартфоны Apple.

При этом флагманская модель iPhone стала популярнее новинки Samsung. На московском рынке наиболее популярной моделью является iPhone 7, отмечают аналитики.

При покупке смартфона большинство покупателей обращают внимание на его функциональность. Почти половина столичных абонентов Tele2 пользуются устройствами от Samsung и Apple. В 2019 году в число популярных брендов вошел производитель Xiaomi, который уступает Apple менее 1%.

Пятерка лидеров в списке самых распространенных в сети Tele2 смартфонов состоит из моделей Apple (iPhone 7, 6, 6S, SE и 5S). На шестом месте – Xiaomi Redmi Note7. Далее следуют три модели Samsung – Galaxy J1, Galaxy А10 и Galaxy J2 Prime. На десятом месте оказался еще один смартфон от Xiaomi – Redmi 6A. Суммарная доля устройств от Honor, Huawei и Lenovo не превышает 20%.

Также отмечается, что жители Москвы уже пользуются главными новинками текущего года – iPhone 11, iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max. "Мы видим, что наши столичные абоненты в курсе главных новинок в мире гаджетов и первыми тестируют самые популярные модели смартфонов. Мы поощряем такое стремление и создаем комфортные условия для пользования флагманскими устройствами. Так, обладатели новых моделей iPhone 11, iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max могут получить 1 Тб трафика от Tele2 в подарок", – заключил директор по продажам макрорегиона "Москва" Tele2 Антон Жуковский.

