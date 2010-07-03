Участники третьего хакатона предложат решения для Tele2

19:24
Фото: пресс-служба Tele2
16-17 ноября в головном офисе Tele2 пройдет третий хакатон компании, посостязаться в котором приглашаются проектные менеджеры и маркетологи, а также специалисты в области клиентского опыта, продукта и digital.
Им предложат разработать современные клиентские сценарии на основе мировых трендов и особенностей поколений Y и Z. Допускается участие команд (до пяти человек в каждой), причем коллектив можно собрать как заранее, так и во время турнира.
"Хакатон Tele2 позволит приглашенным участникам понять специфику работы телекоммуникационной компании, целью которой является стать лучшим сервисным оператором на рынке, а также проверить уже существующие гипотезы и найти новые инновационные решения", – заявила директор по клиентскому сервису макрорегиона "Москва" Tele2 Ирина Буцких.
По словам специалиста, технологический турнир позволит спрогнозировать перспективы быстро развивающегося онлайн-рынка и выстроить эффективное взаимодействие с клиентами разных типов.
Участники хакатона познакомятся с ведущими экспертами компании Tele2 и поборются за денежное вознаграждение в размере 225 тысяч рублей. Победителей объявят в последний день состязания.
"Хакатон для Tele2 – это возможность объявить о себе как о компании, которая использует инновационные решения для оказания лучших услуг клиентам. Кроме того, мы стремимся заинтересовать молодых и амбициозных людей, вовлечь их в конкретный проект и помочь получить реальный опыт. Третий хакатон позволит участникам предложить решения по взаимодействию с поколениями Y и Z и получить от экспертов компании объективную оценку своей работы. Tele2 сможет не только решить актуальную бизнес-задачу, но и пополнить команду сильными специалистами", – заявила директор по управлению клиентским опытом Tele2 Нина Гюббенет.
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