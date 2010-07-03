Собянин учредил премии за разработку лучших цифровых проектов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Президиум столичного правительства принял постановление об учреждении премий мэра Москвы "Лидеры цифровой трансформации". Ежегодная премия будет присуждаться за создание новых цифровых продуктов или сервисов, содействующих повышению эффективности функционирования отраслей столичной экономики.

Предусмотрено 10 премий, по миллиону рублей каждая. Присуждать их будут по результатам конкурса, в котором могут принимать участие команды разработчиков в составе 3–5 человек. Победителем объявляется команда, создавшая наилучшее IT-решение актуальной городской задачи.

В прошлом году в аналогичном Хакатоне участвовали 1,7 тысячи человек из 45 городов России. Из них было отобрано 400 участников, сформировавших 117 команд. Победителями стали девять команд. В этом году ожидается участие не менее трех тысяч человек.

В предварительных мероприятиях международного тура примут участие не менее 150 команд из шести стран: Армении, Белоруссии, Израиля, Казахстана, Латвии и Чехии. Еще 150 команд будут сформированы по итогам участия в 15 отраслевых хакатонах, которые пройдут в Москве.

Ожидается, что на финальный конкурс отберут 250 проектов по пяти направлениям: умный город, искусственный интеллект, финансы, системы управления, маркетплейсы.