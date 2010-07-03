Более 146 тысяч человек посетили форум "Город образования"

01 сентября, 16:09
01 сентября, 16:09
Поделиться в социальных сетях:
Крупнейший в мире образовательный форум "Город образования" посетили более 146 тысяч человек. Об этом сообщил директор Московского центра качества образования Павел Кузьмин на пресс-конференции, посвященной подведению итогов мероприятия.
"В этом году количество посетителей форума достигло рекордных показателей. В прошлом году мероприятие собрало около 133 тысяч человек, а в этом – более 146 тысяч. Это самое посещаемое образовательное мероприятие в мире", – сказал Кузьмин.
Как отметил руководитель департамента образования и науки города Москвы Исаак Калина, форум "Город образования" представил образ современной московской школы будущего.
"На форуме я нахожу ответ на вопрос, который задают себе педагоги и руководители образовательных организаций, как сделать школу интересной подросткам, потому что иначе вся эффективность наших усилий очень низкая. И на форуме я вижу, какая школьная среда интересна нашим подросткам, какие должны быть технические условия, какие темы и педагоги им интересны. Самое главное на форуме представлен образ школы будущего, который интересен нашим подросткам", – сказал Калина.
Он также поблагодарил иностранных гостей, которые приняли участи в форуме, в том числе делегацию из Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ).
"Года три назад мы были на похожем форуме в Дубаях, и он вызвал большой интерес. Я очень внимательно ознакомился с работой министерства образования Арабских Эмиратов, и с того времени мы начали взаимодействовать. И несмотря на различия наших образовательных систем, каждая из которых соответствует культуре, истории, ценностям своего народа, я уверен, что это взаимодействие приносит пользу обеим странам", – подчеркнул Калина.
Московский международный форум "Город образования" проходил с 29 августа по 1 сентября на ВДНХ. На масштабное образовательное мероприятие собрались ученые и бизнесмены, педагоги и родители, учащиеся школ и студенты – все, кому интересны современное образование, уникальные практики и новейшие образовательные технологии. Для гостей мероприятия подготовили свыше 700 мероприятий деловой, познавательной и развлекательной программ.
Поделиться в социальных сетях:
Выборы в Мосгордуму 2019 / ДОКУМЕНТЫ Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: