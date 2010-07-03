Более 146 тысяч человек посетили форум "Город образования"

Крупнейший в мире образовательный форум "Город образования" посетили более 146 тысяч человек. Об этом сообщил директор Московского центра качества образования Павел Кузьмин на пресс-конференции, посвященной подведению итогов мероприятия.

"В этом году количество посетителей форума достигло рекордных показателей. В прошлом году мероприятие собрало около 133 тысяч человек, а в этом – более 146 тысяч. Это самое посещаемое образовательное мероприятие в мире", – сказал Кузьмин.

Как отметил руководитель департамента образования и науки города Москвы Исаак Калина, форум "Город образования" представил образ современной московской школы будущего.

"На форуме я нахожу ответ на вопрос, который задают себе педагоги и руководители образовательных организаций, как сделать школу интересной подросткам, потому что иначе вся эффективность наших усилий очень низкая. И на форуме я вижу, какая школьная среда интересна нашим подросткам, какие должны быть технические условия, какие темы и педагоги им интересны. Самое главное на форуме представлен образ школы будущего, который интересен нашим подросткам", – сказал Калина.

Он также поблагодарил иностранных гостей, которые приняли участи в форуме, в том числе делегацию из Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ).

"Года три назад мы были на похожем форуме в Дубаях, и он вызвал большой интерес. Я очень внимательно ознакомился с работой министерства образования Арабских Эмиратов, и с того времени мы начали взаимодействовать. И несмотря на различия наших образовательных систем, каждая из которых соответствует культуре, истории, ценностям своего народа, я уверен, что это взаимодействие приносит пользу обеим странам", – подчеркнул Калина.

Московский международный форум "Город образования" проходил с 29 августа по 1 сентября на ВДНХ. На масштабное образовательное мероприятие собрались ученые и бизнесмены, педагоги и родители, учащиеся школ и студенты – все, кому интересны современное образование, уникальные практики и новейшие образовательные технологии. Для гостей мероприятия подготовили свыше 700 мероприятий деловой, познавательной и развлекательной программ.