Собянин увеличил выплаты победителям чемпионатов Worldskills Russia и "Навыки мудрых"

Фото: worldskills.moscow

Сергей Собянин постановил увеличить выплаты победителям финала национального межвузовского чемпионата "Молодые профессионалы" (Worldskills Russia) и их тренерам, а также триумфаторам финала национального чемпионата "Навыки мудрых" из состава столичной сборной. Об этом сообщает Агентство "Москва".

Единовременную выплату золотым медалистам предлагается повысить до 500 тысяч рублей, а за "серебро" и "бронзу" – установить суммы в 300 и 200 тысяч рублей соответственно. Контроль за выполнением постановления возложен на заместителя мэра по вопросам социального развития Анастасию Ракову.

WorldSkills Russia представляют Россию в международной некоммерческой организации WorldSkills International. В рамках движения проводятся экзамены и чемпионаты, участники которых показывают профессиональное мастерство педагогам и экспертам из крупных компаний.

"Навыки мудрых" – это новое направление чемпионатов по стандартам WorldSkills для профессионалов старше 50 лет. Первый финал проходил с 22 по 23 сентября 2018 года в московском досугово-образовательном комплексе "Техноград" на ВДНХ.

Ранее Собянин открыл 16-й в столице детский технопарк, созданный на базе Российского технологического университета (МИРЭА). Он предлагает обучение по многим направлениям: IT-технологии, радиоэлектроника, биомедицинские и химические технологии. В год МИРЭА смогут посещать более пяти тысяч школьников старших классов, обучение будет бесплатным. Благодаря проектам, успешно защищенным в детских технопарках, выпускники могут получить до 10 дополнительных баллов к ЕГЭ.