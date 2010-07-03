Собянин увеличил выплаты победителям чемпионатов Worldskills Russia и "Навыки мудрых"

14:55
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Фото: worldskills.moscow
Сергей Собянин постановил увеличить выплаты победителям финала национального межвузовского чемпионата "Молодые профессионалы" (Worldskills Russia) и их тренерам, а также триумфаторам финала национального чемпионата "Навыки мудрых" из состава столичной сборной. Об этом сообщает Агентство "Москва".
Единовременную выплату золотым медалистам предлагается повысить до 500 тысяч рублей, а за "серебро" и "бронзу" – установить суммы в 300 и 200 тысяч рублей соответственно. Контроль за выполнением постановления возложен на заместителя мэра по вопросам социального развития Анастасию Ракову.
WorldSkills Russia представляют Россию в международной некоммерческой организации WorldSkills International. В рамках движения проводятся экзамены и чемпионаты, участники которых показывают профессиональное мастерство педагогам и экспертам из крупных компаний.
"Навыки мудрых" – это новое направление чемпионатов по стандартам WorldSkills для профессионалов старше 50 лет. Первый финал проходил с 22 по 23 сентября 2018 года в московском досугово-образовательном комплексе "Техноград" на ВДНХ.
Ранее Собянин открыл 16-й в столице детский технопарк, созданный на базе Российского технологического университета (МИРЭА). Он предлагает обучение по многим направлениям: IT-технологии, радиоэлектроника, биомедицинские и химические технологии. В год МИРЭА смогут посещать более пяти тысяч школьников старших классов, обучение будет бесплатным. Благодаря проектам, успешно защищенным в детских технопарках, выпускники могут получить до 10 дополнительных баллов к ЕГЭ.
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