Власти Москвы приняли решение о повышении подушевого финансирования школ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Власти Москвы решили повысить подушевое финансирование школ, сообщил Сергей Собянин на Общегородском педагогическом совете, который проходит в рамках Московского международного форума "Город образования" на ВДНХ.

"Сегодня я вам должен сказать, что мы такое решение приняли и закладываем в бюджете повышение подушевого финансирования", – цитирует мэра Агентство "Москва".

По словам Собянина, это необходимо делать ежегодно, исходя из инфляции и возможностей городского бюджета.

Градоначальник также рассказал, что обсудил с директорами школ предложение о создании стандарта московской старшей школы. Стандарт должен включить в себя новое технологическое оборудование, реконструкцию старых корпусов, создание новых современных программ обучения и развитие Московской электронной школы.

Он также добавил, что в настоящее время не в каждой школе есть профильные классы, отметив, что наличие таких классов – серьезный залог повышения качества образования и профориентации детей.

Мэр напомнил, что в новом учебном году в столичные детсады и школы пойдут рекордные 1,5 миллиона человек. "Такого никогда не было за всю историю Москвы", – сказал Собянин.