В этом году в детсады и школы Москвы пойдут рекордные 1,5 млн человек

В новом учебном году в столичные детсады и школы пойдут рекордные 1,5 миллиона человек, сообщил Сергей Собянин на общегородском педагогическом совете, который проходит в рамках московского международного форума "Город образования" на ВДНХ.
"В этом году в детские сады и школы пойдет рекордное количество ребятишек – 1,5 миллиона человек. Такого никогда не было за всю историю Москвы", – цитирует мэра Агентство "Москва".
Ранее Собянин открыл новый корпус школы № 2045, совмещенной с детским садом, в Зеленограде, и встретился с родителями детей, которые в наступающем учебном году пойдут туда учиться.
Также мэр осмотрел корпус "Гамма" школы № 1502 на 2-й улице Бухвостова. Недавно там установили самое современное оборудование, в том числе лаборатории и IT-полигон.
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