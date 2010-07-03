В этом году в детсады и школы Москвы пойдут рекордные 1,5 млн человек

Фото: Москва 24/Михаил Сипко

В новом учебном году в столичные детсады и школы пойдут рекордные 1,5 миллиона человек, сообщил Сергей Собянин на общегородском педагогическом совете, который проходит в рамках московского международного форума "Город образования" на ВДНХ.

"В этом году в детские сады и школы пойдет рекордное количество ребятишек – 1,5 миллиона человек. Такого никогда не было за всю историю Москвы", – цитирует мэра Агентство "Москва".

Ранее Собянин открыл новый корпус школы № 2045, совмещенной с детским садом, в Зеленограде, и встретился с родителями детей, которые в наступающем учебном году пойдут туда учиться.

Также мэр осмотрел корпус "Гамма" школы № 1502 на 2-й улице Бухвостова. Недавно там установили самое современное оборудование, в том числе лаборатории и IT-полигон.