Собянин открыл совмещенную школу-детский сад в Зеленограде

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Сергей Собянин открыл новый корпус школы № 2045, совмещенной с детским садом, в Зеленограде, и встретился с родителями детей, которые в наступающем учебном году пойдут туда учиться, сообщает Агентство "Москва".

По словам мэра, в одном блоке смогут заниматься дошколята, и практически там же расположится блок начальных классов. Его будут передавать в начальную школу, если школьников окажется больше, чем тех, кто ходит в детсад.

Градоначальник отметил, что по этому проекту велась длительная работа с министерством образования и Роспотребнадзором.

В мэрии уточнили, что за счет трансформируемого внутреннего пространства учебного корпуса актовые залы и атриумы будут использоваться максимально эффективно, а стандартные классы превратятся в лекционные аудитории.

Новый учебный корпус школы №2045 построен в августе 2017 – ноябре 2018 годов в районе Крюково в рамках федерального проекта "Современная школа". В четырехэтажном блоке размещаются учебный корпус на 300 учеников, в трехэтажном – детский сад на 250 воспитанников.

В школьном отделении с 1 сентября будут заниматься ученики 5-6 классов, которые раньше обучались в другом корпусе вместе с 7-11 классами. В корпусе появились кабинет технологии, моделирования и технической игрушки, кабинет изобразительного искусства и творчества.

Также там есть кабинет робототехники, кабинет информационных и вычислительных технологий, лингвистическая лаборатория и кружок юннатско-биологической деятельности. Для детей, посещающих группы продленного дня, предусмотрены игровая и универсальные помещения.

На прилегающей территории обустроили детские площадки с теневыми навесами, спортивные и прогулочные площадки для групп продленного дня.

В мэрии также рассказали, что в новом учебном году в 35 школах откроют предпрофессиональные IT-классы. Это нововведение полностью соответствуют задачам "майского" Указа президента РФ и национальных проектов в сфере образования и демографии.

Ранее Собянин осмотрел корпус "Гамма" школы № 1502 на 2-й улице Бухвостова. Недавно там провели ремонт и перепланировку. Для старшеклассников установили современное оборудование, в том числе лаборатории и IT-полигон.