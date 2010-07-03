Собянин осмотрел школу на востоке Москвы после ремонта

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Сергей Собянин осмотрел корпус "Гамма" школы № 1502 на 2-й улице Бухвостова.

Он рассказал, что недавно там провели ремонт и перепланировку. Для старшеклассников установили самое современное оборудование, в том числе лаборатории и IT-полигон.

"У нас достаточно интересных классов и новых школ, которые создаются с современными требованиями, с современными оборудованием, технологиями. И это совершенно естественно. Но дело в том, что у нас огромное количество школ, которые построены еще в 1970-1980 гг. под другие задачи, под другие образовательные стандарты и под другую идеологию школы. И когда ребята видят в новых школах новые возможности, они, конечно, по-доброму завидуют своим сверстникам", – сказал Собянин.

Мэр объяснил, что нужно делать со старыми школами. "Это здание, в котором мы находимся, - это школа 1970 гг., которая, кстати, насколько я понимаю, не была востребована - сюда не хотели идти учиться. Мы в рамках эксперимента в нескольких школах Москвы задали новые подходы, новые стандарты под реконструкцию существующих зданий, чтобы на выходе получить новое современное учебное пространство", – сказал Собянин.

Он добавил, что высокие требования могли стать помехой для реконструкции старых школ, однако проекты были успешно реализованы. "Честно говоря, с учетом наших жестких санитарных и строительных требований, вероятность того, что у нас получатся интересные проекты, была невелика. Но, тем не менее, все проекты состоялись, и даже эта школа. Уже год отучились здесь. Ребята говорят, что это действительно интересно", – подчеркнул мэр.

По его словам, в школе после ремонта появились новые лаборатории с современными технологиями и новые общественные пространства, которые задействованы в учебном процессе.

В типовом школьном здании создали пространство, максимально приближенное к вузовскому. В корпусе открылись лекторий, 14 учебных кабинетов и 10 лабораторий.

Часть площадей второго этажа и актовый зал отвели для IT-полигона, где можно проводить занятия по программированию, робото-технике, мехатронике, графике и дизайну. Для совместной и индивидуальной работы учащихся организованы коворкинги. На школьном дворе обустроены игровые и прогулочные площадки, тренажерный комплекс и волейбольная площадка.

В 2019-2020 учебном году в отремонтированном корпусе планируется обучение 347 учащихся 7–11 классов. Основными профилями обучения будут инженерный, IT и естественно-научный.

На базе школы работают 457 кружков и секций дополнительного образования, в которых занимаются более трех тысяч человек. Проводятся занятия для старшего поколения в рамках городского проекта "Московское долголетие". По итогам 2017-2018 учебного года школа № 1502 заняла 10 место в Рейтинге вклада школ Москвы в качественное образование обучающихся.