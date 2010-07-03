В России предложили создать в школах факультативы по киберспорту

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Фото: Москва 24/Никита Симонов
В Институте развития интернета предложили организовать факультативы по киберспорту в школах, передает RT.
Авторы инициативы предлагают создать методическую основу совместно с органами образования, школами, родителями, учителями, психологами и с Федерацией киберспорта России. Они допускают, что пилотный проект в дальнейшем может быть включен в федеральные проекты "Современная школа" и "Цифровая образовательная среда".
Помимо основных занятий, авторы предлагают проводить турниры на школьном, региональном, а также федеральном уровнях. Эксперимент планируют провести с 2020 по 2025 год.
Ранее сообщалось, что в 2019–2020 учебном году в Москве откроют классы для киберспорта и информационных технологий. По словам директора центра Ольги Ярославской, это полноценное образование для будущих 10-ти и 11-классников с основной программой, которая пройдет государственную аккредитацию.
В киберклассы планируется набрать 120 человек. Набор будет проходить на основе аттестатов за девятый класс. Приоритетное право получат дети, которые принимали участие в киберспортивных турнирах.
До этого говорилось, что киберспортивные соревнования могут включить в список Олимпийских игр. По словам члена Международного олимпийского комитета Тони Эстангета, это нужно для того, чтобы Олимпийские игры сохранили актуальность для новых поколений.
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