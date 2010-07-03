Психолог рекомендовала налаживать режим школьников с августа

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Психологи рекомендуют начинать налаживать режим школьников перед началом учебного года уже в августе.

"Постепенно смещайте время утреннего подъема и отхода ко сну к школьной норме, чтобы ребенок мог без проблем подниматься около 8 утра. Вместе с ребенком планируйте, как проведете следующий день, распределяйте обязанности и старайтесь придерживаться плана и договоренностей", – цитирует Агентство "Москва" педагога-психолога Анастасию Кузнецову.

Специалист также считает, что надо чередовать интеллектуальную и физическую деятельность ребенка, он должен проводить много времени на свежем воздухе, двигаться, играть – готовиться к дальнейшей нагрузке в школе. Нужно заранее позаботиться о покупке вещей.

"Займитесь вместе с ребенком покупкой новых предметов школьного костюма, физкультурной формы, интересных аксессуаров. Это создаст позитивный настрой", – резюмировала психолог.

Ранее сообщалось, что в России создадут специальный телефон для школьников – "шкулфон". С такой инициативой выступил зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов, направивший письмо в корпорацию "Ростех". Он считает, что это может быть хорошей альтернативой возможному полному запрету на использование в школе мобильных телефонов. "Шкулфон" будет содержать контакты родителей, педагогов и одноклассников, а также приложения типа "Московская электронная школа" или его федеральный аналог, учебный справочник по общим вопросам и калькулятор.

"Шкулфоны" помогут бороться с травлей в школе. С помощью этого аппарата можно будет войти только в школьную Сеть, в которую встроят специальную программу, блокирующую любые попытки буллинга учеников. Она будет настроена на определенные оскорбительные, угрожающие и унижающие достоинство словосочетания или слова.

