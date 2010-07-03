В Рособрнадзоре рассказали об особенностях заключения договора о платном обучении

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При заключении договора на платное обучение в университете или институте важно обращать внимание на все условия, которые обозначены в документе. Правильное отношение поможет в дальнейшем не переплачивать за получаемое образование. Об этом в интервью РИА Новости рассказала замглавы Рособрнадзора Наталия Наумова.

"Если в первичном договоре, который подписал абитуриент, не было пункта о том, что вуз вправе пересматривать стоимость, то никаких допсоглашений впоследствии возникнуть не может", – пояснила Наумова.

При этом в ведомстве отметили, что за вузом остается право на индексацию и небольшой пересчет стоимости. Это обычно связано с уровнем инфляции и ростом зарплат преподавательского состава.

Ранее экс-глава Рособрнадзора Виктор Болотов поддержал идею об интернете на ЕГЭ. Сообщалось, что на разработку подобного нововведения на экзамене может уйти примерно пять лет.