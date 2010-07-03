Названы самые популярные ЕГЭ в 2019 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Обществознание, физику и биологию в 2019 году школьники чаще всего выбирали для сдачи ЕГЭ, рассказала вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

Первый предмет сдавали 315,2 тысячи человек, второй – 139,5 тысячи человек, третий – 154 тысячи человек. Историю выбрали 103,3 тысячи человек, информатику – 97,1 тысячи человек, а химию – 89 тысяч.

Самые высокие средние баллы получены за профильную математику, историю и английский язык.

"Наилучшие результаты мы отмечаем по профильной математике: как раз нам кажется, что это разделение благотворно сказалось на результатах сдачи. Далее история и английский язык. Это три лидера, которые дали наилучший средний балл по 2019 году", – цитирует Голикову ТАСС.

Позитивные сдвиги в итогах экзаменов зафиксированы по географии, информатике и ИКТ, физике, литературе, биологии, химии и немецкому языку.

По информации Рособрнадзора, средний балл за ЕГЭ по профильной математике достиг в 2019 году 56,5 против 49,8 в 2018 году, по истории – 55,3 против 52,7, по английскому языку – 73,8 против 69,2. В прошлом году в тройку лидеров по высоким средним баллам вошли русский язык (70,9), английский язык (69,2) и немецкий язык (68,9). Стало больше стобалльных работ, их количество возросло более чем на 9 процентов – до 6729.

Как считает Голикова, проведение ЕГЭ в этом году организовали на высоком уровне, серьезных сбоев не было. "Рособрнадзор вместе с коллегами из субъектов РФ успешно справились со всеми проблемами и поставленными задачами", – заключила она.

Основной период сдачи ЕГЭ 2019 года стартовал 27 мая с экзаменов по географии и литературе. Самый массовый экзамен по русскому языку состоялся 3 июня. Последними сдавали биологию и информатику 13 июня, остаются еще резервные сроки.

Закончится основная волна 1 июля экзаменами. В ЕГЭ участвуют почти 750 тысяч человек, из них 662 тысячи – выпускники этого года.

