Названы самые популярные ЕГЭ в 2019 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Обществознание, физику и биологию в 2019 году школьники чаще всего выбирали для сдачи ЕГЭ, рассказала вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
Первый предмет сдавали 315,2 тысячи человек, второй – 139,5 тысячи человек, третий – 154 тысячи человек. Историю выбрали 103,3 тысячи человек, информатику – 97,1 тысячи человек, а химию – 89 тысяч.
Самые высокие средние баллы получены за профильную математику, историю и английский язык.
"Наилучшие результаты мы отмечаем по профильной математике: как раз нам кажется, что это разделение благотворно сказалось на результатах сдачи. Далее история и английский язык. Это три лидера, которые дали наилучший средний балл по 2019 году", – цитирует Голикову ТАСС.
Позитивные сдвиги в итогах экзаменов зафиксированы по географии, информатике и ИКТ, физике, литературе, биологии, химии и немецкому языку.
По информации Рособрнадзора, средний балл за ЕГЭ по профильной математике достиг в 2019 году 56,5 против 49,8 в 2018 году, по истории – 55,3 против 52,7, по английскому языку – 73,8 против 69,2. В прошлом году в тройку лидеров по высоким средним баллам вошли русский язык (70,9), английский язык (69,2) и немецкий язык (68,9). Стало больше стобалльных работ, их количество возросло более чем на 9 процентов – до 6729.
Как считает Голикова, проведение ЕГЭ в этом году организовали на высоком уровне, серьезных сбоев не было. "Рособрнадзор вместе с коллегами из субъектов РФ успешно справились со всеми проблемами и поставленными задачами", – заключила она.
Основной период сдачи ЕГЭ 2019 года стартовал 27 мая с экзаменов по географии и литературе. Самый массовый экзамен по русскому языку состоялся 3 июня. Последними сдавали биологию и информатику 13 июня, остаются еще резервные сроки.
Закончится основная волна 1 июля экзаменами. В ЕГЭ участвуют почти 750 тысяч человек, из них 662 тысячи – выпускники этого года.
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