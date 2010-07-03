Сдавшая ЕГЭ по китайскому на 100 баллов москвичка будет поступать в РУДН

Выпускница московской школы №1517 Анастасия Андрюнина, единственная в России набравшая 100 баллов на ЕГЭ по китайскому языку, собирается поступать в Российский университет дружбы народов. Об этом девушка сообщила ТАСС.
Она рассказала, что ей с детства нравилось "писать китайские иероглифы", поэтому к экзамену она начала готовиться, как только узнала о нем.
"Трудностей особо не было, потому что ЕГЭ составлен по школьной программе, оставалось только повторить. Школьных уроков мне вполне хватало, ведь у нас в неделе было по пять уроков китайского языка. После школы я планирую поступать в РУДН на юридический факультет на направление административного и финансового права", – рассказала Андрюнина.
Летом выпускница собирается поехать в Китай на отдых как призер Всероссийской олимпиады по китайскому языку.
ЕГЭ по китайскому впервые был организован в 2019 году. Это пятый доступный для выбора экзамен по иностранному языку (наряду с английским, французским, немецким и испанским). ЕГЭ по китайскому сдавали 75 учеников. Работа состоит из письменной и устной частей, которые выполняются в разные дни.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.