Сдавшая ЕГЭ по китайскому на 100 баллов москвичка будет поступать в РУДН

Выпускница московской школы №1517 Анастасия Андрюнина, единственная в России набравшая 100 баллов на ЕГЭ по китайскому языку, собирается поступать в Российский университет дружбы народов. Об этом девушка сообщила ТАСС.

Она рассказала, что ей с детства нравилось "писать китайские иероглифы", поэтому к экзамену она начала готовиться, как только узнала о нем.

"Трудностей особо не было, потому что ЕГЭ составлен по школьной программе, оставалось только повторить. Школьных уроков мне вполне хватало, ведь у нас в неделе было по пять уроков китайского языка. После школы я планирую поступать в РУДН на юридический факультет на направление административного и финансового права", – рассказала Андрюнина.

Летом выпускница собирается поехать в Китай на отдых как призер Всероссийской олимпиады по китайскому языку.

ЕГЭ по китайскому впервые был организован в 2019 году. Это пятый доступный для выбора экзамен по иностранному языку (наряду с английским, французским, немецким и испанским). ЕГЭ по китайскому сдавали 75 учеников. Работа состоит из письменной и устной частей, которые выполняются в разные дни.

