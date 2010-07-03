Онищенко поддержал идею индивидуализировать ЕГЭ и ОГЭ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Первый зампред комитета по образованию и науке Геннадий Онищенко выступил за то, чтобы сделать ЕГЭ и ОГЭ индивидуальными. Он отметил, что это позволит дополнить и усовершенствовать экзамен без отмены формата.

"Вступительных экзаменов нет, есть бухгалтерия. Посчитали, выше определенной отметки баллов проходят, ниже не проходят, но это не совсем верно. Потому что можно, как компьютер, запоминать все, знать все учебники, но не быть готовым даже в самом первом приближении быть медиком. Тут еще нужно определенный психотип иметь. Как раз это экзамен дополняет", – сказал Онищенко в беседе с ИА "НСН".

Ранее стало известно, что в докладе правительства для Федерального Собрания говорится, что задания ЕГЭ и ОГЭ должны стать индивидуальными благодаря их переводу в компьютерную форму. В какие сроки возможен переход на индивидуальные экзаменационные материалы, пока не известно. Как уточнялось, это решит проблему "сливов" и уменьшит число критиков ЕГЭ.

Основной период ЕГЭ в 2019 году стартовал 27 мая с экзаменов по географии и литературе, а 29 мая школьники писали базовую и профильную математику, 31 мая выпускники сдали ЕГЭ по химии и истории.

Самый массовый экзамен по русскому языку прошел 3 июня. Самый популярный экзамен по ЕГЭ по выбору – обществознание, он прошел 10 июня.

Ранее Рособрнадзор представил первые итоги ЕГЭ. По данным ведомства, экзамен по профильной математике школьники сдали даже лучше, чем раньше. По предварительным данным, средний тестовый балл участников ЕГЭ по математике профильного уровня вырос на шесть баллов.

