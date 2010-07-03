Виджет с результатами ГИА появился на портале mos.ru

Фото: портал мэра и правительства Москвы

На портале mos.ru появился виджет "Государственная итоговая аттестация". Теперь итоги экзаменов (ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ) можно будет увидеть на рабочем столе личного кабинета.

"Если в 2017 году мы реализовали возможность подписки на онлайн-уведомления о результатах экзаменов как на портале mos.ru, так и в мобильном приложении "Госуслуги Москвы", то теперь та же информация доступна еще и в формате виджета. Это избавляет москвичей от необходимости постоянно проверять портал в ожидании публикации результатов экзаменов", – рассказала председатель Комитета государственных услуг столицы Елена Шинкарук.

Для настройки пользователю нужно перейти в "Профиль" и выбрать вкладку "Олимпиады и ГИА", а затем внести регистрационные данные участника экзамена. Также необходимо поставить галочку напротив "Информирование о результатах ГИА". По ссылке будут доступны подробные результаты экзаменов.

Ранее сообщалось, что более 1,1 миллиона москвичей пользуются электронными услугами для детей и родителей. С помощью портала mos.ru можно прикрепить ребенка к поликлинике, записать его на прием к врачу, воспользоваться библиотекой "Московской электронной школы" и выбрать, чем будут питаться дети в образовательной организации.

Также на mos.ru появилась возможность подать заявление на предоставление в школе питания за счет средств бюджета столицы. Такое право есть у детей из многодетных и малообеспеченных семей, детей-инвалидов и иных льготных категорий.

Родители или законные представители ребенка могут подать заявление в разделе "Услуги" ("Услуги" – "Образование" – "Среднее общее"). После рассмотрения заявления ответ приходит в личный кабинет.