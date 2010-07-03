Апелляцию на результаты ГИА теперь можно подать онлайн

Столичные старшеклассники и выпускники прошлых лет, которые не согласны с результатами государственной итоговой аттестации (ГИА), теперь могут подать апелляцию на портале mos.ru.
"Сервис "Подача апелляции на результаты ГИА" разработан департаментом информационных технологий, комитетом государственных услуг и департаментом образования и науки", – говорится на портале мэра и правительства Москвы.
Отмечается, что воспользоваться электронной услугой могут только москвичи старше 14 лет, имеющие стандартную учетную запись на портале. Детям младше 14 лет или их родителям или законным представителям нужно подать бумажное заявление в школу, где учится ребенок.
Услуга "Подача апелляции на результаты ГИА (ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ)" на портале mos.ru появился по решению горожан.
Ранее сообщалось, что на портале mos.ru появилась возможность подать заявление на предоставление в школе питания за счет средств бюджета столицы. Такое право есть у детей из многодетных и малообеспеченных семей, детей-инвалидов и иных льготных категорий.
Родители или законные представители ребенка могут подать заявление в разделе "Услуги" ("Услуги" – "Образование" – "Среднее общее"). После рассмотрения заявления ответ приходит в личный кабинет.
В понедельник, 27 мая, в России начался основной период сдачи единого государственного экзамена. Открывают его география и литература, сообщает РИА Новости.
Заявления на участие в ЕГЭ по литературе подали почти 54 тысячи человек, из которых 52 тысячи – выпускники этого года. Экзамен по этому предмету будут сдавать на 1766 пунктах.
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