Заявление на льготное питание в школе можно подать онлайн

Фото: Москва 24/Роман Балаев

На портале mos.ru теперь можно подать заявление на предоставление в школе питания за счет средств бюджета столицы. Такое право есть у детей из многодетных и малообеспеченных семей, детей-инвалидов и иных льготных категорий, говорится на портале мэра и правительства Москвы.

Родители или законные представители ребенка могут подать заявление в разделе "Услуги" ("Услуги" – "Образование" – "Среднее общее"). После рассмотрения заявления ответ приходит в личный кабинет. Услуга предоставляется в течение восьми рабочих дней. Также подать такое заявление можно в бумажном виде.

Кроме того, в личном кабинете на mos.ru теперь можно просматривать и скачивать домашние задания. Для этого необходимо воспользоваться виджетом "Ребенок в школе" и щелкнуть на иконку "Задания". Виджет также подскажет родителям, когда их дети выходят из школы домой и какие оценки им ставят.