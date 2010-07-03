"Ребенок в школе". На mos.ru появилась новая функция для родителей

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В личном кабинете на mos.ru теперь можно просматривать и скачивать домашние задания. Для этого необходимо воспользоваться виджетом "Ребенок в школе" и щелкнуть на иконку "Задания", говорится на портале мэра и правительства Москвы.

Виджет также подскажет родителям, когда их дети выходят из школы домой и какие оценки им ставят.

Для того чтобы настроить "Ребенок в школе", для начала нужно завести учетную запись в "Электронном дневнике". Для активации виджета нужно, чтобы в личном кабинете были указаны телефон, электронная почта и СНИЛС.

Летом прошлого года на mos.ru стала доступна новая электронная услуга по записи ребенка в группу кратковременного пребывания в детском саду. Услуга называется "Запись (перевод) в детский сад". Воспользоваться сервисом может один из родителей или законных представителей ребенка. Для этого понадобятся паспортные данные заявителя и свидетельство о рождении ребенка. В заявлении можно указать детский сад и желаемый год поступления.

В общей сложности для москвичей на портале работают больше 250 электронных услуг и сервисов. Самые популярные из них – "Электронный дневник", "Прием показаний приборов учета воды", "Поиск и оплата штрафов ГИБДД" и другие.