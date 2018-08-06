В столице заработал сервис по записи ребенка в группу кратковременного пребывания

На mos.ru стала доступна новая электронная услуга по записи ребенка в группу кратковременного пребывания в детском саду. Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительстве Москвы.

Услуга называется "Запись (перевод) в детский сад". Воспользоваться сервисом может один из родителей или законных представителей ребенка. Для этого понадобятся паспортные данные заявителя и свидетельство о рождении ребенка. В заявлении можно указать детский сад и желаемый год поступления.

Отмечается, что группы кратковременного пребывания помогают детям привыкнуть к новым условиям и коллективу перед посещением группы полного дня. Данные об успешном зачислении отображается в личном кабинете на mos.ru.

Со времени появления электронной записи в детские сады в 2014 году этой услугой воспользовались больше 900 тысяч раз.

В общей сложности для москвичей на портале работают больше 250 электронных услуг и сервисов. Самые популярные из них – "Электронный дневник" (144,5 миллиона обращений), "Прием показаний приборов учета воды" (34,6 миллиона обращений), "Поиск и оплата штрафов ГИБДД" (21,5 миллиона обращений) и другие.