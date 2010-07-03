Москвичи смогут записать любого питомца к ветеринару онлайн

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На портале mos.ru стала доступна функция записи к ветеринару любых домашних животных, например хамелеонов, шиншилл, кроликов или попугаев. Ранее записаться онлайн могли лишь владельцы собак и кошек, сообщает портал мэра и правительства столицы.

"Раньше хозяевам птиц, рептилий или, например, грызунов приходилось ожидать со своими питомцами приема в порядке живой очереди. Сейчас обновленная электронная услуга упростит жизнь владельцам всех домашних животных", – объяснил главный государственный ветеринарный инспектор города Алексей Сауткин.

По его словам, животных могут принять на осмотр в любой из 27 государственных ветеринарных клиник Москвы. Запись доступна и незарегистрированным пользователям портала.

Сервис включает в себя возможность вызвать ветеринара на дом. В экстренных случаях также можно вызвать бригаду неотложной ветеринарной помощи по телефону: +7 (495) 612-04-25. Услуга находится в категории "Окружающая среда и животные". После выбора раздела "Запись к ветеринарному врачу" необходимо заполнить форму, ввести свои ФИО и контактную информацию, а так же отметить, кого вы записываете.

Также надо выбрать цель визита: "Лабораторно-диагностические исследования" (УЗИ, ЭКГ, рентген), "Лечение" (вакцинация, оформление ветеринарных документов, кастрация, чипирование), "Консультация и лечебные манипуляции" (первичный прием или плановый осмотр).



Как записать домашнее животное к ветеринару через mos.ru

Список электронных услуг на mos.ru постоянно обновляется. Сейчас доступно более 260 услуг и сервисов.