Москвичи смогут записать любого питомца к ветеринару онлайн

На портале mos.ru стала доступна функция записи к ветеринару любых домашних животных, например хамелеонов, шиншилл, кроликов или попугаев. Ранее записаться онлайн могли лишь владельцы собак и кошек, сообщает портал мэра и правительства столицы.
"Раньше хозяевам птиц, рептилий или, например, грызунов приходилось ожидать со своими питомцами приема в порядке живой очереди. Сейчас обновленная электронная услуга упростит жизнь владельцам всех домашних животных", – объяснил главный государственный ветеринарный инспектор города Алексей Сауткин.
По его словам, животных могут принять на осмотр в любой из 27 государственных ветеринарных клиник Москвы. Запись доступна и незарегистрированным пользователям портала.
Сервис включает в себя возможность вызвать ветеринара на дом. В экстренных случаях также можно вызвать бригаду неотложной ветеринарной помощи по телефону: +7 (495) 612-04-25. Услуга находится в категории "Окружающая среда и животные". После выбора раздела "Запись к ветеринарному врачу" необходимо заполнить форму, ввести свои ФИО и контактную информацию, а так же отметить, кого вы записываете.
Также надо выбрать цель визита: "Лабораторно-диагностические исследования" (УЗИ, ЭКГ, рентген), "Лечение" (вакцинация, оформление ветеринарных документов, кастрация, чипирование), "Консультация и лечебные манипуляции" (первичный прием или плановый осмотр).
Как записать домашнее животное к ветеринару через mos.ru
Список электронных услуг на mos.ru постоянно обновляется. Сейчас доступно более 260 услуг и сервисов.
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