В России стартовал основной период сдачи ЕГЭ

В России начался основной период сдачи единого государственного экзамена. Открывают его география и литература, сообщает РИА Новости.
Заявления на участие в ЕГЭ по литературе подали почти 54 тысячи человек, из которых 52 тысячи – выпускники этого года. Экзамен по этому предмету будут сдавать на 1766 пунктах.
Выпускникам отводится 3 часа 55 минут на выполнение экзаменационной работы, состоящей из двух частей. Каждая из них включает в себя 17 заданий. Установленный минимальный балл на ЕГЭ по литературе – 32 балла.
На экзамен по географии заявления подали около 24 тысяч человек, в том числе около 22,5 тысячи – выпускники 2019 года. ЕГЭ пройдет в 1523 пунктах проведения экзамена.
Работа по географии также состоит из двух частей, включающих в себя 34 задания. На все это отводится три часа. При этом экзаменуемым разрешено пользоваться линейкой, транспортиром и непрограммируемым калькулятором. Установленный минимальный балл на ЕГЭ по географии – 37 баллов.
Результаты ЕГЭ по географии и литературе станут известны не позднее 11 июня.
Накануне Сергей Собянин пожелал удачи и спокойствия выпускникам московских школ, которым в этом году предстоит сдавать ЕГЭ. Он посоветовал им "готовиться, делать правильные выводы и не повторять ошибок".
Основной этап сдачи ЕГЭ-2019 пройдет с 27 мая по 1 июля. По данным Минпросвещения, по всей России стены школ покидают около 650 тысяч 11-классников.
В последние дни мая в российских школах прошли последние звонки. Безопасность на праздничных мероприятиях обеспечивали около 80 тысяч полицейских.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.