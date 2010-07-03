В России стартовал основной период сдачи ЕГЭ

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В России начался основной период сдачи единого государственного экзамена. Открывают его география и литература, сообщает РИА Новости.

Заявления на участие в ЕГЭ по литературе подали почти 54 тысячи человек, из которых 52 тысячи – выпускники этого года. Экзамен по этому предмету будут сдавать на 1766 пунктах.

Выпускникам отводится 3 часа 55 минут на выполнение экзаменационной работы, состоящей из двух частей. Каждая из них включает в себя 17 заданий. Установленный минимальный балл на ЕГЭ по литературе – 32 балла.

На экзамен по географии заявления подали около 24 тысяч человек, в том числе около 22,5 тысячи – выпускники 2019 года. ЕГЭ пройдет в 1523 пунктах проведения экзамена.

Работа по географии также состоит из двух частей, включающих в себя 34 задания. На все это отводится три часа. При этом экзаменуемым разрешено пользоваться линейкой, транспортиром и непрограммируемым калькулятором. Установленный минимальный балл на ЕГЭ по географии – 37 баллов.

Результаты ЕГЭ по географии и литературе станут известны не позднее 11 июня.

Накануне Сергей Собянин пожелал удачи и спокойствия выпускникам московских школ, которым в этом году предстоит сдавать ЕГЭ. Он посоветовал им "готовиться, делать правильные выводы и не повторять ошибок".

Основной этап сдачи ЕГЭ-2019 пройдет с 27 мая по 1 июля. По данным Минпросвещения, по всей России стены школ покидают около 650 тысяч 11-классников.

В последние дни мая в российских школах прошли последние звонки. Безопасность на праздничных мероприятиях обеспечивали около 80 тысяч полицейских.

