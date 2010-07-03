Выпускникам рекомендовали не принимать успокоительное перед ЕГЭ

Фото: Портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Выпускникам не стоит принимать успокоительные препараты перед экзаменами из-за риска снижения работоспособности или аллергической реакции, сообщил заведующий отделением психотерапевтической помощи и социальной реабилитации Клинической психиатрической больницы имени Алексеева столичного департамента здравоохранения Никита Чернов.
"Принимать лекарства, даже такие вроде бы безобидные, как валерьянка, без советов с врачом не стоит не только перед экзаменом, но и в других ситуациях. Вы не знаете, как этот препарат подействует на ваш организм, и совершенно не исключена ситуация, что вы настолько успокоитесь, что ваше внимание и работоспособность существенно снизятся или у вас вдруг обнаружится аллергия", – рассказал Чернов Агентству "Москва".
По его словам, заранее можно попробовать освоить дыхательные практики и методы работы с вниманием.
"Если все же вы считаете, что без медикаментозной поддержки не обойтись, посоветуйтесь с врачом", – добавил специалист.
Он отметил, что тревога и напряжение являются нормальной реакцией психики на стресс.
В России основной период ЕГЭ-2019 пройдет с 27 мая по 1 июля. Заместитель руководителя Рособрнадзора Анзор Музаев сообщил, что восемь регионов получат задания ЕГЭ по защищенным интернет-каналам. После этого эксперимент в течение двух лет планируется распространить на большинство учебных заведений страны.
В эксперименте участвуют Мордовия, Тува, Ивановская, Ленинградская, Тверская, Смоленская, Московская, Ярославская области.
Ранее сообщалось, что участвовать в основном периоде сдачи Единого госэкзамена будут 750 тысяч выпускников. С 27 мая по 1 июля будет открыто 5,5 тысячи пунктов сдачи ЕГЭ. Из них 16 сделают в медицинских учреждениях и 352 – на дому.
В текущем году школьники впервые сдадут ЕГЭ по китайскому языку. Еще одним нововведением станет возможность изменить уровень ЕГЭ по математике для пересдачи в резервные сроки.
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