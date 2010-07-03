В ЕГЭ-2019 примут участие 750 тысяч выпускников

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Участвовать в основном периоде сдачи Единого госэкзамена будут 750 тысяч выпускников. Об этом глава Рособрнадзора Сергей Кравцов заявил на совещании в камбине, передает ТАСС.

С 27 мая по 1 июля будет открыто 5,5 тысячи пунктов сдачи ЕГЭ. Из них 16 сделают в медицинских учреждениях и 352 – на дому. "В общей сложности будет задействовано 70 тысяч аудиторий", – добавил Кравцов.

В Рособрнадзоре изучили, какие предметы выбирают старшеклассники. Выяснилось, что все больше школьников хотят сдавать биологию, химию и физику.

По словам Кравцова, досрочный период ЕГЭ, в котором участвовали почти 30 тысяч человек, прошел без технологических сбоев и нарушений.

В текущем году школьники впервые сдадут ЕГЭ по китайскому языку. Еще одним нововведением станет возможность изменить уровень ЕГЭ по математике для пересдачи в резервные сроки.

