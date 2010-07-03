В Москве завершился досрочный период ЕГЭ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
В Москве завершился досрочный период сдачи Единого государственного экзамена (ЕГЭ). Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.
Сообщается, что больше всех учащихся было зарегистрировано на ЕГЭ по русскому языку – его сдали свыше двух тысяч человек. На ЕГЭ по математике профильного уровня зарегистрировалось более 1400 человек, а по математике базового уровня – около 600.
Наиболее популярными предметами по выбору стали обществознание – на него зарегистрировалось более 600 выпускников, английский язык – более 700 человек, биология и история – около 600 участников по каждому из предметов.
Досрочный период ЕГЭ начался 20 марта и закончился 10 апреля. В этот период в столице работали 93 пункта проведения экзаменов. При проведении досрочного этапа онлайн-видеонаблюдение охватило почти 97% аудиторий.
В этом году ЕГЭ в столице проводится с применением новой технологии. Прямо в аудиториях можно распечатать комплект экзаменационных материалов, а после завершения экзамена их отсканировать.
Помимо этого, школьники и выпускники прошлых лет впервые смогли подать заявление на сдачу экзамена в режиме онлайн на mos.ru. Также mos.ru предоставляет возможность выбора формы экзамена для участников с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов.
Основной период ЕГЭ-2019 пройдет с 27 мая по 1 июля.
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