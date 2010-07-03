Минпросвещения утвердило расписание ЕГЭ в 2019 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денисов Максим

Основной период сдачи Единого государственного экзамена (ЕГЭ) в 2019 году пройдет с 27 мая по 1 июля. Расписание, утвержденное министерством просвещения РФ и Рособрнадзором, опубликовано на портале правовой информации.

Выпускники 11 классов 27 мая будут сдавать географию и литературу, 29 мая – математику, 31 мая – историю и химию, 3 июня – русский язык, 5 июня – письменную часть по иностранным языкам и физику, 7 и 8 июня – устную часть по иностранным языкам, 10 июня – обществознание, 13 июня – биологию и информатику.

Резервные дни предусмотрены с 17 июня по 1 июля. Досрочный период сдачи ЕГЭ пройдет с 20 марта по 10 апреля, дополнительный период – с 3 по 20 сентября.

Выпускники, получившие неудовлетворительные результаты по русскому языку и математике на ЕГЭ или на государственной итоговой аттестации (ГИА-11) в резервный день, получат возможность участвовать в аттестации в дополнительный период в сентябре.

Ранее в Госдуму внесли законопроект, который позволяет россиянам, закончившим школу до 1 января 2009 года, поступать в вузы по результатам вступительных экзаменов, а не ЕГЭ.