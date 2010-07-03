Окончившим школу до 2009 года могут разрешить поступать в вузы без ЕГЭ

В Госдуму внесли законопроект, который позволяет россиянам, закончившим школу до 1 января 2009 года, поступать в вузы по результатам вступительных экзаменов, а не ЕГЭ. Как следует из базы данных ГД, авторами документа стали депутаты от КПРФ, "Справедливой России" и ЛДПР.
Они предложили разрешить россиянам со средним профессиональным или высшим образованием, а также тем, кто получил среднее общее образование до 1 января 2009 года, поступать, сдав экзамены в самом вузе, то есть без ЕГЭ.
По замыслу авторов, законопроект призван восстановить права окончивших школу до 1 января 2009 года, когда ЕГЭ стал обязательным. Уточняется, что при желании они могут поступать и по результатам единого госэкзамена. По предварительным оценкам, нововведение затрагивает интересы более 20 миллионов человек.
Ранее сообщалось, что Рособрнадзор не планирует вносить изменения в порядок подготовки и сдачи ЕГЭ и ОГЭ в школах в 2019 году. По словам главы ведомства Сергея Кравцова, единственным новшеством станет возможность сдавать экзамен по китайскому языку. При этом замглавы Рособрнадзора Анзор Музаев не исключил, что в будущем сдачу ЕГЭ могут перевести в электронный формат.
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