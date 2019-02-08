Возможность сдачи ЕГЭ на компьютере обсуждают в Рособрнадзоре

Сдачу единого государственного экзамена в перспективе можно перевести в электронный формат. Эту идею активно обсуждают в Рособрнадзоре, заявил замглавы ведомства Анзор Музаев.
На конференции, которая была посвящена старту кампании по сдаче ЕГЭ в 2019 году, Музаев отметил, что если экзамен и будет меняться, то только в технологичную сторону, передает РИА Новости.
Причины, которые тормозят переход к компьютерному выполнению заданий, упираются в проблемы с инфраструктурой и оборудованием в регионах.
По словам руководителя Федерального института педагогических исследований Оксаны Решетниковой, перемены, к которым стремятся создатели экзамена, ведут к превращению "бумажного" КИМа в электронный, что расширит спектр возможностей.
"Как только технологически и организационно мы сможем себе это позволить, мы будем, наверно, "за" двумя руками во главе этого стоять", – сказала Решетникова.
Ранее сообщалось, что в 2019 году участниками ЕГЭ в Москве станут 90 тысяч человек. Из них 60 тысяч – выпускники текущего года.
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