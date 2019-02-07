Около 90 тысяч человек сдадут ЕГЭ в Москве в 2019 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Около 90 тысяч человек сдадут Единый госэкзамен в Москве в 2019 году. Из них 60 тысяч – выпускники текущего года, сообщает Агентство "Москва".

По словам замдиректора Московского центра качества образования (МЦКО) Андрея Постульгина, для проведения Государственной итоговой аттестации в 11 классах создадут более 350 пунктов проведения экзамена.

Сдавать ГИА будут примерно столько же выпускников девятых классов. Для них организуют более 470 ППЭ.

В этом году подать заявление на участие в ЕГЭ, в основном государственном экзамене и в итоговом сочинении (изложении) можно на портале мэра и правительства Москвы. По состоянию на 6 февраля подано более 180 тысяч заявлений.

Ранее Рособрнадзор представил первый ролик по подготовке к ЕГЭ-2019. Всего до начала досрочного периода сдачи Единого государственного экзамена ведомство опубликует 12 видеоконсультаций по каждому предмету.