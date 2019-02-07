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14:42

Рособрнадзор опубликовал первый ролик по подготовке к ЕГЭ-2019

образование

14:42

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Фото: портал мэра и правительства Москвы

Специалисты Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки представили первый ролик по подготовке к ЕГЭ-2019. Об этом сообщает пресс-служба Рособрнадзора.

Всего до начала досрочного периода сдачи Единого государственного экзамена ведомство опубликует 12 видеоконсультаций по каждому предмету. В том числе – по китайскому языку, который добавился с этого года. Все ролики можно будет найти на YouTube-канале Рособрнадзора.

Участвовавшие в создании консультации к ЕГЭ по русскому языку эксперты расскажут про алгоритмы выполнения заданий базового уровня сложности. В частности, они напомнят о правилах использования средств связи в тексте и пояснят критерии оценки работы. Специалисты рекомендуют смотреть ролики и ученикам, и педагогам.

В начале января на mos.ru появилась онлайн-регистрация на участие в ГИА. На ресурсе также доступна регистрация на участие в ОГЭ, в итоговом сочинении для допуска к ЕГЭ и в самом ЕГЭ.

образование

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