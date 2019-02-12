Рособрнадзор исключил введение изменений в ЕГЭ и ОГЭ

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Рособрнадзор не планирует вносить изменения в порядок подготовки и сдачи ЕГЭ и ОГЭ в школах в 2019 году. Об этом сообщил глава ведомства Сергей Кравцов на расширенном заседании комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре.

Он подчеркнул, что не является сторонником каких-либо изменений в системе образования. "В этом году никаких изменений не будет по сравнению с прошлым годом, надеюсь, в следующем году – тоже", – указал глава Рособрнадзора.

Кравцов подчеркнул, что единственным новшеством в нынешнем году станет возможность сдавать экзамен по китайскому языку, передает Агентство "Москва".

Кроме того, в 2019 году введут устное собеседование для девятиклассников. "Мы к этому два года шли, для нас это очень важное событие. <...> Отмечу, что ученики, проходящие повторное обучение, должны будут также пройти собеседование для допуска", – резюмировал Кравцов.

Ранее замглавы Рособрнадзора Анзор Музаев сообщил, что в перспективе сдачу ЕГЭ можно перевести в электронный формат. Данную идею активно обсуждают в ведомстве.