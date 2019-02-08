Минобороны повысит требования к поступлению в военные вузы

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Требования к поступлению в военные вузы для абитуриентов ужесточат, передает газета "Известия".

Кроме ЕГЭ, будущие курсанты должны будут пройти специальные тесты профессионального отбора. Фактически это будет экзамен, в котором могут дублироваться вопросы госэкзамена, чтобы проверить, не забыл ли будущий офицер школьной программы. Если тест будет провален, высокий балл ЕГЭ не повлияет.

"Есть люди, которые не могут хорошо работать с бумагами, с документами, анализировать информацию. Им лучше работать с личным составом. А есть те, кто по-своему психотипу не может управлять", – пояснил член экспертного совета "Офицеров России", доцент РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев. По его мнению, новая система профотбора сделает управление человеческими ресурсами в вооруженных силах эффективнее.

Военный эксперт Владислав Шурыгин считает, что "важно научиться максимально эффективно использовать людей", поэтому любую разумную систему по улучшению качества отбора будущих офицеров можно только приветствовать. Подготовка офицера обходится государству очень дорого, так что разбрасываться такими кадрами по меньшей мере неразумно и расточительно, отметил он.

В январе Владимир Путин подписал указ, изменяющий названия военных факультетов на военные учебные центры. Он действует с 31 января.

Предполагается, что годный к военной службе студент не старше 24 лет может заключить с Минобороны договор на обучение в ВУЦе для прохождения военной службы по контракту. При этом он получит дополнительную стипендию. Обучаться в военных центрах смогут и девушки.