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14:01

Путин заменил военные кафедры на военные центры

власть общество

14:01

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Фото: портал мэра и правительства Москвы

Указ, изменяющий названия военных факультетов на военные учебные центры, 27 января подписал Владимир Путин. Документ появился на портале правовой информации.

В указе, который вступит в силу с 31 января, подчеркивается, что изменения закрепят в Положении о прохождении военной службы и в приложении к нему, а также в положении о Минобороны, Уставе внутренней службы ВС и Положении о военных комиссариатах.

Отныне военные кафедры будут называться военными учебными центрами при федеральных государственных образовательных организациях высшего образования.

Соответствующий закон был подписан в августе 2018 года. Он заменяет ряд существующих видов структурных подразделений военной подготовки в вузах на единый вид подразделений военной подготовки.

Подразумевается, что годный к военной службе студент не старше 24 лет может заключить с Минобороны договор на обучение в ВУЦе для прохождения военной службы по контракту. При этом он получит дополнительную стипендию, размер которой будет зависеть от его успеваемости. Обучаться в военных центрах смогут и девушки.

власть общество

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