ЕГЭ хотят дополнить заданиями по оценке soft skills-креативности

Единый государственный экзамен (ЕГЭ) могут дополнить заданиями по оценке soft skills-креативности. Об этом сообщил руководитель Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Сергей Кравцов на встрече с Сергеем Собяниным и с представителями IT-отрасли.
"Такое решение уже принято – мы сейчас создаем рабочую группу, и Российская академия наук нас поддерживает, и со Сбербанком, с Грефом говорил, с АСИ – со всеми. Дополнительный экзамен к ЕГЭ по оценке soft skills-креативности", – сказал он, передает Агентство "Москва".
Предполагается, что сначала такой экзамен будет добровольным. В перспективе его могут ввести в 9-х классах. По мнению Кравцова, такой экзамен был бы полезен в рамках оценки знаний, полученные в таких классах, как IT-классы, которые будут создаваться в Москве.
Ранее Сергей Собянин предложил открыть в столице 30 IT-классов для школьников. По его словам, это важнейшая и экономическая, и политическая, и образовательная программа.
Также глава города отметил, что в послании Федеральному Собранию Владимир Путин уделил особое внимание информационным технологиям, и столица обеспечена хорошей базой для развития этой отрасли. Кроме того, Сергей Собянин предложил изменить стандарты преподавания уроков информатики в школах.
Новые классы откроют 1 сентября текущего года. Попасть в них смогут десятиклассники, которых отберут на конкурсной основе. Курс обучения займет два года. За это время школьники изучат информационные технологии на продвинутом уровне.
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