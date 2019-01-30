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10:11

Школу программирования на основе блокчейна планируют открыть в ТиНАО

технологии образование

10:11

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Фото: depositphotos/pressmaster

В ТиНАО планируют открыть школу программирования на основе технологии блокчейн. Школа появится в микрорайоне "Солнцево парк" летом 2019 года, сообщил Агентству "Москва" президент группы компаний "Основа" Александр Ручьев.

"В настоящий момент ведутся отделочные работы в помещении, где она будет запускаться. Мы хотим сделать комбинированное образование – онлайн и оффлайн. Поэтому мы хотим получить большой охват, так как нацеливаемся на несколько тысяч учеников", – сказал Ручьев.

Ранее в столице в IT-технопарке "Физтехпарк" начала работу школа программирования на блокчейне Ethereum. В рамках курса учащие знакомятся с теорией организации и архитектуры блокчейн-сетей, а также узнают, как разрабатываются приложения в среде Ethereum.

технологии образование

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