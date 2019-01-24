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24 января, 19:30

Более 60 тыс. школьников занимались в детских технопарках в 2018 году – Собянин

мэр Москвы Сергей Собянин технологии образование

24 января, 19:30

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Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Сергей Собянин посетил детский технопарк "Траектория взлета", который был создан в Московском авиационном институте.

"Сегодня в Москве работают 15 детских технопарков. В прошлом году лекции и занятия в них посетили более 60 тыс. школьников", – сказал Собянин.

Мэр отметил, что обучение и практическая работа в хорошо оснащенных лабораториях, в который работают преподаватели-практики, помогают московским детям расширять кругозор. Кроме того, они получают новые знания и навыки. Это, по мнению Собянина, поможет юным москвичам правильно выбрать профессию.

Собянин напомнил, что в технопарке открыты две лаборатории, в скором времени к IT-разработке и 3D-моделированию добавят еще шесть перспективных направлений: робототехника, пилотажные стенды, беспилотные авиационные системы.

Детский технопарк "Траектория взлета" в МАИ общей площадью 550 квадратных метров расположен на Ленинградское шоссе. Работы по его созданию решили проводить в два этапа. На первом – в декабре прошлого года – открылись лаборатории IT-разработки, 3D-моделирования и промышленного дизайна. Занятия в этих лабораториях успели посетить уже около 200 учеников столичных школ. Второй этап должен завершиться в мае 2019 года. В его рамках планируют открыть еще шесть лабораторий по таким направлениям, как робототехника и цифровое производство, аддитивные и композитные технологии, пилотажные стенды, а также дополненная и виртуальная реальность, беспилотные авиационные системы.

Лаборатории детского технопарка в МАИ оснащены высокотехнологичным производственным оборудованием. Его индустриальными партнерами стали ведущие предприятия и научные центры авиационной отрасли. В их числе – Объединенная авиастроительная корпорация, Государственный НИИ авиационных систем, ЦАГИ, компании "Сухой", "МиГ".

Выпускники "Траектории взлета" смогут реализовать и защитить личный или командный проект. Если он будет успешным, автор получит до десяти дополнительных баллов к результатам ЕГЭ при поступлении в МАИ.

Предполагается, что в этом году занятия в детском технопарке посетят свыше 2,8 тысячи учащихся. В частности, по восьми направлениям его деятельности будут регулярно заниматься 800 школьников. Кроме того, более двух тысяч юных москвичей примут участие в мастер-классах, лекциях и встречах с представителями высокотехнологичных отраслей.

мэр Москвы Сергей Собянин технологии образование

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