Школьники впервые сдадут ЕГЭ по китайскому языку

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Китайский язык впервые включили в перечень предметов ЕГЭ. Об этом и других новшествах года сообщает официальный портал мэра и правительства Москвы.

По словам замдиректора Московского центра качества образования, главы Регионального центра обработки информации Андрея Постульгина, в экзамене по китайскому языку будут устная и письменная части, которые проведут в разные дни.

"Для удобства участников при написании иероглифов специально разработан бланк ответов на задания части 2, который предусматривает увеличенные поля", – пояснил он.

Еще одним нововведением станет возможность изменить уровень ЕГЭ по математике для пересдачи в резервные сроки. При этом сначала выпускникам придется выбрать либо базовый, либо профильный.

Результат экзамена базового уровня важен для аттестата, а вот баллы за профильный уровень зачтутся при поступлении в вуз.

Помимо этого, с 2019 года вместо того, чтобы заполнять бумажное заявление в местах регистрации на экзамены, все желающие сдать ЕГЭ и их родители могут подать заявление в электронном виде на портале mos.ru.

Если участники ЕГЭ не согласятся с результатами экзамена, подать апелляцию отныне тоже можно в электронном виде.

Постульгин добавил, что за ходом экзаменов проследят общественные наблюдатели. Они будут смотреть на записи с камер наблюдения в реальном времени.

Сам порядок проведения ЕГЭ не изменился. Выпускников по-прежнему будут просить оставить телефоны и другие личные вещи перед входом в пункт сдачи экзамена. Кроме того, им запретят выносить из аудитории листы бумаги для черновиков и экзаменационные материалы.

Попробовать свои силы участники ЕГЭ смогут на тренировочном экзамене, который состоится 18 мая. А для проверки знаний подойдет онлайн-сервис "Мои достижения".

В преддверии ЕГЭ столичные психологи расскажут о проблемах "отцов и детей". Встреча состоится 16 мая в доме № 10 по улице Пантелеевской.

