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13 мая, 20:41

Столичные психологи расскажут о проблемах "отцов и детей" в преддверии ЕГЭ

общество образование

13 мая, 20:41

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Фото: Портал мэра и правительства Москвы

Психологи Научно-практического психоневрологического центра имени Соловьева расскажут, как преодолеть сложности в отношениях между родителями и детьми. Акцию приурочат к сдаче ЕГЭ, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу столичного департамента здравоохранения.

В департаменте отметили, что тема взаимоотношений "отцов и детей" особенно актуальна в конце весны накануне сдачи ЕГЭ. В этот период "очень важно не дать стрессовым ситуациям навредить отношениям и доверию между родителями и детьми".

На лекции из цикла "Вечерний доктор" специалисты центра расскажут, как помочь ребенку справиться с тревогой, как сохранять спокойствие и что делать в случае неудачи на экзамене. Лекция также будет полезна молодым людям от 18 лет, у которых проблемы во взаимоотношениях с родителями.

Встреча состоится 16 мая в доме №10 по улице Пантелеевской. Начало в 18:00. Предварительная запись не требуется, при себе нужно иметь паспорт.

Основной период ЕГЭ в текущем году пройдет с 27 мая по 1 июля.

Ранее сообщалось, что психиатрическая больница № 4 имени Ганнушкина запустила проект "Только без паники!", предназначенный для тех, кто когда-либо сталкивался с паническими атаками.

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общество образование

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