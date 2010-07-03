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15:02

Обновленные образовательные стандарты представило Минпросвещения

образование

15:02

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Фото: depositphotos/Syda_Productions

Проекты обновленных Федеральных государственных образовательных стандартов (ФГОС) начального общего и основного общего образования опубликовало министерство просвещения РФ совместно с Российским государственным педагогическим университетом (РГПУ), Московским педагогическим государственным университетом (МПГУ) и Московским городским педагогическим университетом (МГПУ).

"Для обеспечения широкого доступа профессионального сообщества и общественности к обсуждению проекта обновленных стандартов начального общего и основного общего образования текст ФГОС размещен на ресурсе "Преобразование", – говорится в сообщении.

Как отмечается, главным направлением обновления ФГОС является уточнение требований по каждому предмету.

Стандарт разработали, учитывая возрастные и психологические особенности учащихся. Также предлагается определять нужное количество часов, чтобы освоить основные образовательные программы.

Кроме того, ФГОС устанавливает требования к структуре образовательной программы, которые снизят "бюрократическую" нагрузку на преподавателей.

Каждый может дать оценку документу, а также внести в него свои предложения на портале "Преобразование".

Ранее сообщалось, что Единый государственный экзамен (ЕГЭ) могут дополнить заданиями по оценке soft skills-креативности. Предполагается, что сначала такой экзамен будет добровольным, а в перспективе его могут ввести в 9-х классах. Этот экзамен может быть полезен в рамках оценки знаний, полученные в IT-классах, которые будут создаваться в столице.

образование

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