Обновленные образовательные стандарты представило Минпросвещения

Проекты обновленных Федеральных государственных образовательных стандартов (ФГОС) начального общего и основного общего образования опубликовало министерство просвещения РФ совместно с Российским государственным педагогическим университетом (РГПУ), Московским педагогическим государственным университетом (МПГУ) и Московским городским педагогическим университетом (МГПУ).
"Для обеспечения широкого доступа профессионального сообщества и общественности к обсуждению проекта обновленных стандартов начального общего и основного общего образования текст ФГОС размещен на ресурсе "Преобразование", – говорится в сообщении.
Как отмечается, главным направлением обновления ФГОС является уточнение требований по каждому предмету.
Стандарт разработали, учитывая возрастные и психологические особенности учащихся. Также предлагается определять нужное количество часов, чтобы освоить основные образовательные программы.
Кроме того, ФГОС устанавливает требования к структуре образовательной программы, которые снизят "бюрократическую" нагрузку на преподавателей.
Каждый может дать оценку документу, а также внести в него свои предложения на портале "Преобразование".
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