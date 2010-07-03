Собянин пожелал выпускникам удачи на экзаменах

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Сергей Собянин пожелал удачи выпускникам московских школ, которым в этом году предстоит сдавать ЕГЭ. Об этом мэра написал в своем микроблоге в Twitter.

"Завтра у выпускников начинаются экзамены. Я желаю всем ребятам удачи и спокойствия", − написал Собянин. Мэр напомнил, что "ЕГЭ − не конец света, а начало новой жизни".

Завтра у выпускников начинаются экзамены. Я желаю всем ребятам удачи и спокойствия. #ЕГЭ - не конец света, а начало новой жизни. Главное - готовиться, делать правильные выводы и не повторять ошибок. Ни пуха ни пера! — Сергей Собянин (@MosSobyanin) 26 мая 2019 г.



Собянин посоветовал выпускникам "готовиться, делать правильные выводы и не повторять ошибок".

Ранее провели досрочный этап госэкзаменов. Основной этап сдачи ЕГЭ-2019 пройдет с 27 мая по 1 июля.

По данным Минпросвещения, по всей России стены школ покидают около 650 тысяч 11-классников. В последние дни мая в российских школах проходят последние звонки. Безопасность на праздничных мероприятиях обеспечивают около 80 тысяч полицейских.