Собянин пожелал выпускникам удачи на экзаменах

Сергей Собянин пожелал удачи выпускникам московских школ, которым в этом году предстоит сдавать ЕГЭ. Об этом мэра написал в своем микроблоге в Twitter.
"Завтра у выпускников начинаются экзамены. Я желаю всем ребятам удачи и спокойствия", − написал Собянин. Мэр напомнил, что "ЕГЭ − не конец света, а начало новой жизни".
Завтра у выпускников начинаются экзамены. Я желаю всем ребятам удачи и спокойствия. #ЕГЭ - не конец света, а начало новой жизни. Главное - готовиться, делать правильные выводы и не повторять ошибок. Ни пуха ни пера!
Собянин посоветовал выпускникам "готовиться, делать правильные выводы и не повторять ошибок".
Ранее провели досрочный этап госэкзаменов. Основной этап сдачи ЕГЭ-2019 пройдет с 27 мая по 1 июля.
По данным Минпросвещения, по всей России стены школ покидают около 650 тысяч 11-классников. В последние дни мая в российских школах проходят последние звонки. Безопасность на праздничных мероприятиях обеспечивают около 80 тысяч полицейских.
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