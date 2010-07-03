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17:20

На ЕГЭ увеличат число онлайн-видеокамер

образование технологии

17:20

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Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Число онлайн-видеокамер увеличат во время сдачи ЕГЭ-2019. Ими оборудуют почти все аудитории, где проведут экзамен, сообщили RT в Рособрнадзоре.

По информации ведомства, видеонаблюдение в режиме онлайн будет осуществляться более чем в 55 тысячах аудиторий по всей стране. Это близко к 100%, подчеркнули в пресс-службе Рособрнадзора. Таким образом, по сравнению с прошлым годом, число аудиторий с онлайн-видеокамерами увеличится почти на 14%.

Возрастет и число блокираторов мобильной связи в пунктах сдачи ЕГЭ. Более чем в 50 субъектах РФ в этом году планируют использовать свыше восьми тысяч "глушилок".

В Рособрнадзоре также рассказали о нововведениях в ЕГЭ-2019. В частности, восемь регионов получат задания по защищенным интернет-каналам. В эксперименте участвуют Республики Мордовия, Тыва, Ивановская, Ленинградская, Тверская, Смоленская, Московская, Ярославская области. В течение двух лет эту систему планируют распространить на большинство учебных заведений страны.
В этом году в период с 27 мая по 1 июля ЕГЭ будут сдавать 750 тысяч выпускников.

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образование технологии

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