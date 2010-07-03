На ЕГЭ увеличат число онлайн-видеокамер

Число онлайн-видеокамер увеличат во время сдачи ЕГЭ-2019. Ими оборудуют почти все аудитории, где проведут экзамен, сообщили RT в Рособрнадзоре.
По информации ведомства, видеонаблюдение в режиме онлайн будет осуществляться более чем в 55 тысячах аудиторий по всей стране. Это близко к 100%, подчеркнули в пресс-службе Рособрнадзора. Таким образом, по сравнению с прошлым годом, число аудиторий с онлайн-видеокамерами увеличится почти на 14%.
Возрастет и число блокираторов мобильной связи в пунктах сдачи ЕГЭ. Более чем в 50 субъектах РФ в этом году планируют использовать свыше восьми тысяч "глушилок".
В Рособрнадзоре также рассказали о нововведениях в ЕГЭ-2019. В частности, восемь регионов получат задания по защищенным интернет-каналам. В эксперименте участвуют Республики Мордовия, Тыва, Ивановская, Ленинградская, Тверская, Смоленская, Московская, Ярославская области. В течение двух лет эту систему планируют распространить на большинство учебных заведений страны. В этом году в период с 27 мая по 1 июля ЕГЭ будут сдавать 750 тысяч выпускников.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.