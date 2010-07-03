В Рособрнадзоре рассказали о нововведениях в ЕГЭ в 2019 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Лидия Широнина
Восемь регионов получат задания ЕГЭ в 2019 году по защищенным интернет-каналам. После этого эксперимент в течение двух лет планируется распространить на большинстве учебных заведений страны. Об этом "Известиям" рассказал заместитель руководителя Рособрнадзора Анзор Музаев.
В эксперименте участвуют Мордовия, Тува, Ивановская, Ленинградская, Тверская, Смоленская, Московская, Ярославская области.
После того, как организаторам передадут на местах ключи к шифру, экзаменационные материалы будут напечатаны прямо перед учениками. Еще одно нововведение – выпускники после экзамена в аудитории будут следить за тем, как сканируются их работы.
Ранее сообщалось, что участвовать в основном периоде сдачи Единого госэкзамена будут 750 тысяч выпускников. С 27 мая по 1 июля будет открыто 5,5 тысячи пунктов сдачи ЕГЭ. Из них 16 сделают в медицинских учреждениях и 352 – на дому.
В текущем году школьники впервые сдадут ЕГЭ по китайскому языку. Еще одним нововведением станет возможность изменить уровень ЕГЭ по математике для пересдачи в резервные сроки.
В марте в Госдуму внесли законопроект, который позволяет россиянам, закончившим школу до 1 января 2009 года, поступать в вузы по результатам вступительных экзаменов, а не ЕГЭ. Авторами документа стали депутаты от КПРФ, "Справедливой России" и ЛДПР.
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