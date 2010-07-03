Около 80 тыс полицейских охраняли российских школьников на последнем звонке

Фото: Агентство "Москва"/Юлия Иванко

Около 80 тысяч полицейских обеспечивали безопасность на последних звонках в российских школах.

Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на официального представителя МВД России Ирину Волк.

Она отметила, что за порядком на торжественных церемониях следили сотрудники МВД России и представители общественных организаций правоохранительной направленности. Волкова добавила, что нарушений правопорядка на праздничных мероприятиях не было зафиксировано.

Во всех регионах страны последние звонки продлятся до 31 мая. После того, как в школах отзвенят последние звонки, выпускникам предстоит написать ЕГЭ и поступить в выбранные ими вузы и колледжи.

Ранее весной уже прошел досрочный этап госэкзаменов. Основной этап сдачи ЕГЭ-2019 пройдет с 27 мая по 1 июля.

