Родителей призвали активнее участвовать в жизни детей

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Взрослым стоит активно участвовать в школьной жизни детей. Такого мнения придерживается председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец, передает ИА "НСН".

Будучи мамой четырех школьников, она заявила, что выступает за единую образовательную реальность и общий учебный план. По словам Волынец, выбирать количество учебных дней должны родители.

Она также напомнила, что школы должны ежегодно спрашивать у родителей, по какому учебному плану дети должны обучаться

"С другой стороны, в нашей стране есть места, где дети учатся не только в первую и вторую, но и в третью смену. У нас есть сельские школы с удобствами на улице. От активности родителей, от способности их объединяться в родительские комитеты и отстаивать свои права, и зависит результат", – подчеркнула Волынец.

Помимо прочего, она призвала изменить подход, который сегодня есть в школах. По ее словам, сейчас учителя на уроках только проверяют домашнее задание.

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов предложил ввести пятидневку в школах. Он убежден, что шестидневная неделя в школах не оставляет ученикам времени на общение с родителями.

