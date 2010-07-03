Родителей призвали активнее участвовать в жизни детей

Взрослым стоит активно участвовать в школьной жизни детей. Такого мнения придерживается председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец, передает ИА "НСН".
Будучи мамой четырех школьников, она заявила, что выступает за единую образовательную реальность и общий учебный план. По словам Волынец, выбирать количество учебных дней должны родители.
Она также напомнила, что школы должны ежегодно спрашивать у родителей, по какому учебному плану дети должны обучаться
"С другой стороны, в нашей стране есть места, где дети учатся не только в первую и вторую, но и в третью смену. У нас есть сельские школы с удобствами на улице. От активности родителей, от способности их объединяться в родительские комитеты и отстаивать свои права, и зависит результат", – подчеркнула Волынец.
Помимо прочего, она призвала изменить подход, который сегодня есть в школах. По ее словам, сейчас учителя на уроках только проверяют домашнее задание.
Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов предложил ввести пятидневку в школах. Он убежден, что шестидневная неделя в школах не оставляет ученикам времени на общение с родителями.
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