Мальчика, которого мать привязала к столбу за прогул уроков, забрал отец

Фото: телеграм-канал Life Shot

Десятилетнего мальчика, которого мать в Омской области избила ремнем и привязала к столбу в холодном сарае, забрал отец, сообщает РИА Новости.

По данным агентства, мужчина забрал сына из социально-реабилитационного центра. Ребенок чувствует себя хорошо.

В отношении матери решается вопрос о лишении родительских прав. По данным телеграмм-канала Life Shot, женщину могут лишить прав на полгода. Все это время ребенок будет жить с папой.

Инцидент произошел в поселке Любинский. Мальчик рассказал матери, что 15 мая не пошел на уроки. Женщина ударила его ремнем, затем привязала в сарае к столбу, в рот затолкала носки и завязала марлевой повязкой. Помогала ей 19-летняя дочь.

Ребенку удалось освободиться и убежать к приятелю, родители которого обратились к сотрудникам правоохранительных органов.

Полиция возбудила уголовное дело по статье 156 УК РФ "Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего". К проверке подключились и следователи. Ранее семья характеризовалась положительно, на учете не состояла.

