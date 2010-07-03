Учитель обжег утюгом баловавшегося школьника под Воронежем

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Воронежские следователи проверяют информацию о том, что педагог обжег 12-летнего ученика утюгом. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.

Инцидент произошел 20 марта в Землянской школе в Семилукском районе Воронежской области. О происшествии в полицию сообщила мать ребенка.

По ее словам, учитель технологии взял утюг, подошел к ее 12-летнему сыну, приложил его к спине и пустил пар. В результате ребенок получил ожоги 1-2-й степени.

В свою очередь, представитель ГУ МВД рассказал РИА Новости, что педагог, работавший в школе более 30 лет, не смог успокоить баловавшихся детей и сорвался. Сразу после инцидента учитель написал заявление на увольнение по собственному желанию.

В пресс-службе СУ СКР добавили, что в настоящий момент проводится проверка. По ее итогам будет принято процессуальное решение.

Подобный инцидент произошел в конце января текущего года в одной из школ Дзержинска. Заместитель директора ударила мальчика по лицу, после чего ее супруг оттащил ребенка в сторону. Инцидент попал на камеры видеонаблюдения. По некоторым данным, таким образом педагог вступилась за своего сына, которого якобы избил подросток.

