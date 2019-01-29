Школьников в Улан-Удэ заставили просидеть в противогазах за опоздание

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Учитель ОБЖ в одной из школ Улан-Удэ заставил учеников просидеть весь урок в противогазах за опоздание, сообщает РИА Новости.

Родители семиклассников обратились к детскому омбудсмену Бурятии с жалобами на нарушения прав детей в школе №58. По их словам, преподаватель ОБЖ применяет непедагогические методы воспитания. В частности, в качестве наказания за опоздание он заставил учащихся весь урок просидеть в противогазах. Слова родителей подтвердились, и учителю объявили дисциплинарное взыскание.

Директор школы, в свою очередь, должен принять меры по недопущению случаев применения мер дисциплинарного взыскания к учащимся, не предусмотренных законом. Также на ближайшем педсовете директор должен провести разъяснительную работу с педагогами школы об обязательном соблюдении прав учеников.

25 января сообщалось, что в городе Дзержинск Нижегородской области родители школьника подали заявление в полицию после того, как их ребенка ударила замдиректора местной школы.

Инцидент произошел в школе №4 и попал на камеры видеонаблюдения. Кадры, на которых видно, как женщина-педагог бьет ребенка по лицу, после чего ее супруг оттаскивает мальчика в сторону, были опубликованы в соцсетях. Предположительно, замдиректора таким образом вступилась за своего сына, которого подросток избил ранее.